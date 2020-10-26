الرباط 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، بوزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج أمين أبا صديق .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين والبلدين وسبل تعزيزرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .كما وقعا الجانبان عقب اللقاء على ست اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة، والطاقة، والإعلام والاتصال، والثقافة، والسياحة، والدبلوماسية لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بينهما.// انتهى //22:26ت م0216