سياسي / وزير الخارجية المغربي يلتقي بنظيره التشادي
الاثنين 1442/3/9 هـ الموافق 2020/10/26 م واس
الرباط 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس
التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، بوزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج أمين أبا صديق .
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين والبلدين وسبل تعزيزرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .
كما وقعا الجانبان عقب اللقاء على ست اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة، والطاقة، والإعلام والاتصال، والثقافة، والسياحة، والدبلوماسية لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بينهما.
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