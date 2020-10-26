جدة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واستنظّم غرفة جدة غداً عبر منصة "زوم"، ورشة عمل حول "أسماء النطاقات السعودية ومميزاتها"، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.وتتناول الورشة مجموعة من المحاور منها : التعريف بأسماء النطاقات السعودية، ونبذة عن أسماء النطاقات بشكل عام، ودور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إدارة أسماء النطاقات السعودية، ومميزات أسماء النطاقات السعودية، والمتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتسجيل أسماء النطاقات السعودية، وأبرز الإنجازات المتعلقة بأسماء النطاقات السعودية.ودعت غرفة جدة المهتمين إلى المشاركة في الورشة المحددة من الساعة الواحدة ظهراً والتسجيل عبر برنامج زوم على الرابط: ( http://ow.ly/vVQW30rfTLZ).// انتهى //22:27ت م0217