تبوك 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك ممثلة بلجنة ريادة الأعمال، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اليوم, ورشة عمل تعريفية ببرنامج "تسعة أعشار"، الذي ينفذه الصندوق، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ماهر بن محمد الوابصي، وعدد من رواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالشأن التجاري بالمنطقة.وتناولت الورشة التي قدمها مدير صندوق تنمية الموارد البشرية محمد الشهري، الخِدْمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج ومايقدمه من مجالات من أهمها نافذة "فرصة" التي توفّر لمنشآت الأعمال إمكانية المنافسة على أوامر الشراء المباشر والمنافسات التي تطرحها الشركات الحكومية والجهات الكبرى في القطاع الخاص، ومنصة "بحر" التقنية التي تعمل على الربط بين أصحاب الأعمال والمستقلين المحترفين لخلق تأثير اقتصادي واجتماعي بشكل سهل وسريع وآمن، ونافذة "كنف" مسرعة وحاضنة أعمال تمكِّن الرياديين من تطوير أفكارهم التجارية من خلال تقديم النصح والإرشاد والعمل في بيئة مميزة وتوفير جميع العوامل اللازمة للإبداع، ومنصة "زاد" المعلوماتية التي تهدف إلى تمكين أصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال من تطوير أعمالهم وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال توظيف التقارير التفاعلية والتقنيات الجيومكانية المتكاملة, ومنصة "صنع في السعودية" التي تمكِّن أصحاب الحرف من فتح متاجر إلكترونية خاصة بهم لبيع منتجاتهم المصنوعة محلياً.واستعرض المحاضر خدمة "أكشاك تجار" التي تهدف لدعم أصحاب المتاجر الإلكترونية من المنزل من خلال تخصيص مساحة لهم في أماكن حيوية لتسويق وبيع منتجاتهم، وخدمة "تطبيقات تجار" التي تمثل التعاون بين برنامج تسعة أعشار وتطبيقات توصيل المأكولات من خلال السماح للأسر المنتجة ببيع مأكولاتها المعدّة في المنزل من خلال التطبيقات باقتطاع مبالغ رمزية، بالإضافة لخدمة "أطوار" الإلكترونية التي تلخص المحطات التي يمر بها رواد الأعمال بخطوات مبسطة مع حلول مقترحة لتجاوز التحديات حتى تنمو أعمالهم بطريقة صحية ومستدامة وقابلة للتوسع.وفي الختام أُتيحت الفرصة للحضور لإثراء الورشة بالنقاشات والإجابة على الاستفسارت.// انتهى //22:33ت م0218