سكاكا 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واستفقد رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع, كليتي العلوم الطبية التطبيقية والصيدلة، مطلعاً على التجهيزات التي تحتويها والبرامج التي تقدمها الكليتان والخطط التطويرية والمستقبلية، مؤكداً ضرورة السعي لتحقيق التطلعات والعمل على إعداد مخرجات ذات جودة تلبي حاجة المجتمع.وبدأ رئيس الجامعة بزيارة كلية العلوم الطبية التطبيقية، حيث قدم عميد الكلية الدكتور عبدالعزيز بن سليمان الشيبان شرحاً عن جهودها وأعمالها لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها، كما تفقد القاعات الدراسية والمعامل والتجهيزات المتوفرة، والتقى برؤساء الأقسام الذين قدموا آراءهم ومقترحاتهم واستعرضوا برامجهم.كما زار الدكتور الشايع كلية الصيدلة والمعامل والمختبرات التعليمية والبحثية وتجهيزاتها واحتياجاتها الحالية والمستقبلية، والوقوف على المعوقات والمشاكل التي تواجه الطلبة والباحثين، مستمعاً لشرح من عميد الكلية الدكتور ناصر بن هذال العتيبي عن الخطط والأهداف التي تسعى الكلية لتحقيقها.كما اطلع على التقرير السنوي للكلية، الذي تضمن العديد من الجهود والنشاطات والإنجازات التي حققتها الكلية خلال العام الماضي تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها بالتوافق مع رؤية الجامعة، مبدياً إعجابه بما احتواه تقرير الكلية.وشدد الدكتور الشايع في ختام زيارته لكليتي العلوم الطبية التطبيقية والصيدلة على ضرورة السعي لتحقيق التطلعات ورفع مستوى الجامعة وسمعتها محلياً ودولياً من خلال الأبحاث العلمية والمخرجات الجيدة، رافعاً الشكر للقيادة - أيدها الله -، على الدعم الكبير للجامعات, مثنياً على الجهود التي يقدمها منسوبو الكليتين في خدمة الطلاب والطالبات وتحقيق رسالة وأهداف الجامعة.رافق رئيس الجامعة أثناء الزيارتين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر بن مزعل الشمري، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم بن مبارك العنزي.// انتهى //22:38ت م0219