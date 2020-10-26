مسقط 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسالتقى الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة العماني اليوم برئيس هيئة أركان القوات الجوية الملكية البريطانية الفريق أول طيار مايك ويجستون الذي يزور عُمان حاليا.وأفادت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وتبادل الأحاديث الودية، ووجهات النظر في عدد من مجالات التعاون العسكري القائم، وبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .// انتهى //22:41ت م0220