جدة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسزار وفد من إدارة عمل جودة التدريب بالتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة اليوم, كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة، شملت الأقسام والتخصصات والمرافق التي تضمها الكلية.واطلع الوفد على العديد من التطبيقات والبرامج التي تستخدمها الكلية لسير العملية التدريبية عن بعد، ومتابعة الأنظمة والبرامج التدريبية وسير العملية التدريبية في الكلية وأقسامها التخصصية.وجرى ضمن برنامج الزيارة, مناقشة سير وآلية التدريب عن بعد والاختبارات العملية، التي تعقد حالياً خلال هذا الأسبوع، بحضور عميد كلية الاتصالات المهندس فهد بن عبود العامودي.// انتهى //22:53ت م0222