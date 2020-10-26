الرباط 09 ربيع الاول 1442 هـ موافق 26 اكتوبر 2020 معُقد في العاصمة المغربية الرباط، اليوم، اجتماع تشاوري بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو -، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، للاتفاق على بنود عقد الشراكة المزمع توقيعه بين الجانبين، للتعاون في تنفيذ برنامج الإيسيسكو الجديد للسنوات 2021-2023، المتعلق بالحد من آثار ومخاطر الكوارث الطبيعية على دول العالم الإسلامي.وترأس الاجتماع من جانب الإيسيسكو، مدير قطاع العلوم والتكنولوجيا الدكتور رحيل قمر، ومن جانب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المدير العام للإدارة العامة للعلاقات الخارجية الأستاذ خالد بن عبد العزيز الحرفش، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين عن القطاعات بالإيسيسكو، ووفد من الجامعة.وناقش الاجتماع البرامج والأنشطة والدراسات ذات الاهتمام المشترك، التي ستدرج في اتفاقية التعاون بين الجانبين، المشتملة على أربعة مجالات عمل، تتمثل في البرامج الأكاديمية (الماجستير والدبلوم)، والدورات التدريبية، والبحث العلمي، والمنتديات والمؤتمرات والأنشطة.وجرى الاتفاق على دراسة مشروع إنشاء "مركز الإيسيسكو للحد من مخاطر الكوارث والأزمات في العالم الإسلامي" بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قبل أن يتم عرضه على المجلس التنفيذي للمنظمة والمجلس الأعلى للجامعة.وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود المنظمة المتواصلة لدعم الدول الأعضاء في التصدي للأزمات، حيث حقق برنامج المنظمة النموذجي لأعوام 2018-2020 نجاحا كبيرا، واستمرارا للتعاون القائم بين الإيسيسكو وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.// انتهى //23:01ت م0223