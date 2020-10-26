سكاكا 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسصرفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد, الدفعة الثالثة من الأجهزة اللوحية, ضمن مبادرة التمكين الرقمي من مؤسسة تكافل الخيرية.وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد "بنين" عبدالله بن صالح الملحق أن مبادرة التمكين الرقمي من ضمن أعمال مؤسسة تكافل الخيرية وتحتوي على جهاز لوحي لكل طالب، وشملت الدفعة الثالثة 393 جهازاً لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المشمولين ببرنامج تكافل.// انتهى //23:05ت م0225