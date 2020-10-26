واشنطن 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم, تداولاتها على انخفاض.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 650.19 نقطة، أو 2.29 بالمئة، إلى 27685.38 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 64.42 نقطة، أو 1.86 بالمئة ليغلق عند 3400.97 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضاً عند الإغلاق بواقع 189.34 نقطة، أو 1.64 بالمئة، إلى 11358.94 نقطة.// انتهى //23:31ت م0230