أملج 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس مركز الشبحة التابع لمحافظة أملج محمد صميط الجهني في مكتبه اليوم, رئيس بلدية المركز المعين حديثًا المهندس حسن عبدالرحيم الغبان، بحضور مساعد رئيس بلدية المركز أحمد مسلم الحبيشي.واستمع المهندس الغبان إلى حديث رئيس المركز الذي رحب به، متمنياً له ولزملائه في بلدية الشبحة كل التوفيق.بدوره, عبر رئيس بلدية الشبحة عن شكره وتقديره لرئيس المركز على توجيهاته التي تصب في مصلحة الجميع والارتقاء بالخدمات التي تقدمها البلدية.// انتهى //23:48ت م0232