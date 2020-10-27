القاهرة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واستغلب فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز حصد الزمالك بشكل رسمي وصافة الدوري المصري بالمركز الثاني برصيد 71 نقطة، بينما تجمد رصيد "بيراميدز" عند 64 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //01:13ت م0235