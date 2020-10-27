صبيا 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واستفقد محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود اليوم, عدداً من المشروعات والمجمعات التعليمية التابعة لمكتب تعليم صبيا، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي تشمل مختلف المرافق والمشروعات التنموية.وشملت الجولة التفقدية عدداً من المشروعات المنجزة، مستمعاً لشرح عن المشروعات الجارية وعمليات التأهيل المنجزة والترميم ونسب الإنجاز والصيانة التشغيلية لدى مكاتب التعليم وصيانة المباني التعليمية ومباني الإدارة.وأكد محافظ صبيا أهمية توفر المباني التعليمية الحكومية المتكاملة لما تمثله من ركيزة مهمة في الأداء التعليمي والتربوي من خلال قدرتها على الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية الناجحة كونها من أهم وسائل الجذب المدرسي للطلاب والطالبات التي تساعدهم على التفوق الدراسي وتحقيق السلامة لمنسوبيها من الطلاب والطالبات ومعلميهم.// انتهى //01:23ت م0236