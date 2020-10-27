نيويورك 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن ملايين السيارات والحافلات المستعملة التي يتم تصديرها من أوروبا والولايات المتحدة واليابان إلى دول العالم النامي، ذات جودة رديئة، مما يسهم بشكل كبير في تلوث الهواء ويعيق الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ.وأفاد التقرير، أنه بين عامي 2015 و2018، تم تصدير 14 مليون مركبة خفيفة مستعملة في جميع أنحاء العالم، ذهب حوالي 80 في المائة منها إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وأكثر من نصفها ذهب إلى أفريقيا.وأشار التقرير إلى أن أسطول المركبات العالمي سريع النمو يسهم في تلوث الهواء وتغير المناخ، حيث أن انبعاثات المركبات مصدر مهم للجسيمات الدقيقة (PM2.5) وأكاسيد النيتروجين (NOx) التي تعد من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء في المناطق الحضرية.// انتهى //02:23ت م0242