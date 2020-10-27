الرياض 9 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسانتهى تسجيل المشاركين اليوم في مدينة الدمام، بالنسخة الثالثة لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور، والمقرر انطلاقه في الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بملهم شمال مدينة الرياض، وسط إقبال كبير من هواة الصيد بالصقور، وفق نظام دقيق وميسّر في مراكز التسجيل، حاز على ثناء الجميع، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المُستجد، الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).وانتقل فريق تسجيل بنادي الصقور السعودي إلى محافظة حفر الباطن، لتسجيل الراغبين بالمشاركة في المهرجان بمقر نادي الباطن الرياضي، ليبدأ التسجيل يومي الأربعاء والخميس الموافقان للثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري.وأوضح نادي الصقور السعودي ، أن أنواع الصقور المسموح تسجيلها في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر) هي "الحر، والشاهين، وجير بيور، وجير شاهين، وجير تبع، وقرموشة جير"، بفئاتها العمرية (فرخ وقرناس)، فيما ستكون الأنواع والفئات المسموح بتسجيلها في مسابقة المزاين هي: "حر من حر "فرخ ـ قرناس" وجير بيور، وشاهين بحري، وحر بيتي، وحر أسود/ أدهم "قرناس"، وحر إنتاج محلي "فرخ".ومن المقرر أن تبدأ مرحلة التسجيل الثالثة بعد حفر الباطن، مدينة سكاكا بمقر نادي العروبة الرياضي في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، ثم إلى بقية المدن الأخرى المقررة وفق الجدول الزمني، وتشمل ينبع في الرابع من نوفمبر، ثم جدة يومي السادس والسابع، ثم القصيم يومي الثامن والتاسع، ويختتم التسجيل بأرض المهرجان خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر.يذكر أن مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، يأتي ضمن إطار حرص القيادة الرشيدة، وسعيها الدائم للحفاظ على موروث الآباء والأجداد، ودعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بتاريخ هذه الهواية العريقة، وما يرتبط بها من قيم وعادات أصيلة.// انتهى //02:44ت م0243