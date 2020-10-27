واشنطن 9 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم أمرًا بإجلاء نحو 60 ألف شخص من مدينة إرفاين غربي الولاية، نتيجة انتشار حرائق الغابات التي اندلعت في وقت سابق من اليوم.وأوضح مسئولو قسم الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن حريق "سيلفرادو" اندلع عند حوالي الساعة 06:47 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي وعصف بمقاطعة أورانج بفعل الرياح مبينة قد طال ألفيّ فدان من الغابات ولا يزال مستمراً.وأعدت السلطات 6 مراكز للإيواء، أُبلغ عن امتلاء 3 منها حتى الآن.// انتهى //04:49ت م0249