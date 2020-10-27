باماكو 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسوقعت الحكومة الفرنسية وحكومة مالي اليوم في العاصمة المالية باماكو ، على خمس اتفاقيات تعاون ، بقيمة 140 مليون يورو.وتتعلق هذه الاتفاقيات بدعم الربط بشبكة الكهرباء و التزود بالمياه الصالحة للشراب بالإضافة إلى دعم المجال الزراعي وتمكين المرأة ودعم برامج الحماية الاجتماعية.وتم توقيع الاتفاقيات الخمس خلال زيارة بدأها وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى مالي امس واستمرت يومين.// انتهى //04:51ت م0250