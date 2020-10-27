أبوجا 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسقتل ثمانية مدنيين على يد جماعة بوكو حرام الإرهابية في قرية مورانتي شمال شرق نيجيريا.وأوضح بيان للجيش النيجيري اليوم أن المهاجمين استعملوا في هذه العملية الإرهابية السكاكين لقتل المدنيين وذلك لتجنب لفت الانتباه بأصوات البنادق.وقُتل أكثر من 36 ألف شخص في أعمال عنف منذ بدء تمرد "بوكو حرام" في عام 2009 في شمال شرق نيجيريا حيث لا يزال أكثر من مليوني شخص لا يستطيعون العودة إلى ديارهم.// انتهى //05:28ت م0251