الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:- خادم الحرمين الشريفين: مجموعة العشرين ضخت 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي.- تدمير طائرتين مفخختين حوثيتين استهدفتا المنطقة الجنوبية- أجنحة الحوثي تتصارع على نهب المساعدات الإغاثية.- الفيصل يدشن الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة.- وزير الطاقة: سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ .. وعدم الامتثال يقوض اتفاق أوبك +- وزير الخارجية: رسالة المملكة دائما وأبدا هي: السلام وكرامة الإنسان.- المملكة تدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.- وزير الصحة: رصدنا تهاونا في ارتداء الكمامة ونحذر من التساهل في الإجراءات الاحترازية.- قيادة المملكة لمجموعة العشرين عززت مناعة الاقتصاد العالمي.- "نزاهة" تشارك في اجتماع حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون.- المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية يحفز على الاقتصادات القائمة على الابتكار.- الرياض تستضيف أول قمة دولية للمواصفات.- الأمن البيئي: 50 ألفا عقوبة المتاجرة بالحطب أو الفحم المحليين.- 577 ألف مراجع لعيادات «الصحة» النفسية بالمملكة في عام.- تشكيل حكومة الحريري.. خلال أيام.- أكثر من 60 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر بانتخابات الرئاسة.- الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني.- في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم .. تركيا وقطر تعرقلان التسوية الليبية.- مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد تنصيب "باريت" قاضية بالمحكمة العليا.// يتبع //06:21ت م0003