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الثلاثاء 1442/3/10 هـ الموافق 2020/10/27 م واس
الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
- خادم الحرمين الشريفين: مجموعة العشرين ضخت 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي.
- تدمير طائرتين مفخختين حوثيتين استهدفتا المنطقة الجنوبية
- أجنحة الحوثي تتصارع على نهب المساعدات الإغاثية.
- الفيصل يدشن الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة.
- وزير الطاقة: سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ .. وعدم الامتثال يقوض اتفاق أوبك +
- وزير الخارجية: رسالة المملكة دائما وأبدا هي: السلام وكرامة الإنسان.
- المملكة تدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.
- وزير الصحة: رصدنا تهاونا في ارتداء الكمامة ونحذر من التساهل في الإجراءات الاحترازية.
- قيادة المملكة لمجموعة العشرين عززت مناعة الاقتصاد العالمي.
- "نزاهة" تشارك في اجتماع حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون.
- المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية يحفز على الاقتصادات القائمة على الابتكار.
- الرياض تستضيف أول قمة دولية للمواصفات.
- الأمن البيئي: 50 ألفا عقوبة المتاجرة بالحطب أو الفحم المحليين.
- 577 ألف مراجع لعيادات «الصحة» النفسية بالمملكة في عام.
- تشكيل حكومة الحريري.. خلال أيام.
- أكثر من 60 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر بانتخابات الرئاسة.
- الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني.
- في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم .. تركيا وقطر تعرقلان التسوية الليبية.
- مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد تنصيب "باريت" قاضية بالمحكمة العليا.
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