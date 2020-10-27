الرياض 10 ربيع الأول 1442هـ الموافق 27 أكتوبر 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس مايلوش زيمان رئيس الجمهورية التشيكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التشيكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:32ت م0010