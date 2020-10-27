الرياض 10 ربيع الأول 1442هـ الموافق 27 أكتوبر 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس مايلوش زيمان رئيس الجمهورية التشيكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التشيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:33ت م0011