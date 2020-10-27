طرابلس 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على انطلاق أول اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، بمشاركة رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، تم فيه إطلاع المشاركين على التوصيات والمقترحات التي قدمها ممثلو اللقاء التشاورية مع فئات النساء والشباب مع عمداء البلديات وغيرهم.وتناولت دعوة نائب رئيس المجلس أحمد معيتيق، إلى استئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ومعالجة سعر صرف الدينار الليبي، سواء على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية أو الشخصية، مشيرا إلى أن الأمر سيسهم في توفير النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية، ومعالجة أزمة نقص السيولة النقدية في المصارف التجارية.ونوهت صحف ليبيا إلى إبداء دولة الكويت استعدادها لتقديم الدعم اللازم لعملية الحل السياسي وتحقيق المصالحة للوصول إلى الاستقرار في ليبيا، وتقديم ما يلزم لتحقيق ذلك .ونقلت تصريحات رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، وإشادته باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ووصفه بأنه خطوة مهمة نحو إسكات المدافع في أفريقيا، داعيًا الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه دون تأخير من أجل إنهاء هذا الصراع.وعرجت على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وترحيبه بإعلان توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا تطلعه إلى نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي ودعم نقل السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة للتحضير للانتخابات الوطنية، وضرورة خروج كافة المرتزقة من البلاد، داعيًا جميع الليبيين إلى مواصلة البناء على الزخم الإيجابي لاتفاق وقف إطلاق النار.// انتهى //09:37ت م0012