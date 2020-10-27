إسلام آباد 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسقتل 7 أشخاص وأصيب نحو 70 آخرين بجروح متفاوتة إثر انفجار وقع اليوم، داخل مدرسة في مدينة بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخواه، شمال غرب باكستان.وأوضح رئيس قسم العمليات في شرطة بيشاور منصور أمان، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة داخل مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في حي "دير" بمدينة بيشاور.وأضاف أن قوات الأمن وفرق الإغاثة هرعت إلى موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة بيشاور لاستقبال الضحايا.ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار .// انتهى //09:48ت م0013