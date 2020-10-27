الخرطوم 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على عقد وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وأثيوبيا اجتماعًا اليوم عبر "تقنية الفيديو" ، لبحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي.وعرجت الصحف على مواصلة قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلي القبائل أمس، عملياتها العسكرية جنوب غرب معسكر الخنجر بمديرية "خب الشعف" شمالي محافظة الجوف.ولفتت الانتباه إلى اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود أمس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وسلطت صحف الثلاثاء الضوء على اطلاع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي على ما تم إنجازه مؤخراً في المسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.وتطرقت إلى توقيف خفر السواحل التونسي أمس 6 مهاجرين غير شرعيين على سواحل مدينة منزل تميم التابعة لمحافظة نابل شمال شرقي تونس.وأبرزت فشل ثالث محاولة لإنهاء القتال بين الجيش الأذري والقوات الأرمنية في ناغورنو كاراباخ، أمس، حيث تبادل الجانبان الاتهامات حول الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه في واشنطن.وأولت صحف السودان اهتمامًا بتحذير مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم من خطورة عدم تتبع المخالطين وعزلهم، معتبراً أن هذا الإجراء مهم للغاية لكسر سلسلة انتشار العدوى.// انتهى //09:57ت م0015