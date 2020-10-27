إسلام آباد 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية استنكار الحكومة الباكستانية وكبار المسؤولين الباكستانيين إعادة نشر الرسوم المسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب.وأخبرت عن إعادة إغلاق بعض المناطق في العاصمة الباكستانية إسلام آباد نظراً لتفشي فيروس كورونا فيها بشكل سريع.وسلطت الضوء على مساعي الحكومة الباكستانية لتحسين الاقتصاد الوطني الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا.وتناقلت إعلان المتحدث باسم القوات الأمريكية عن شن ضربة جوية على معقل لحركة طالبان في وسط أفغانستان دفاعا عن قوات الأمن الأفغانية.وتابعت تطورات التوتر العسكري بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة قرة باغ، حيث اتهمت أذربيجان أرمينيا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.كما تناقلت تحذيرات منظمة الصحة العالمية من خطر فيروس كورونا الذي يواصل الانتشار في مختلف أنحاء العالم، ودعوتها إلى التصدي له بقوة من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.// انتهى //10:01ت م0016