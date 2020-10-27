المدينة المنورة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن" في المدينة المنورة خدماتها لـ (19064) مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال عيادتين.يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:07ت م0018