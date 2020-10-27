حائل 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الثاني للموسم الحالي ١٤٤٢هـ بدعم من نادي الفروسية بالرياض وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن السباق الذي يتكون من خمسة أشواط خصص شوطه الأول لفئة لم تربح والشوط الثاني للدرجة الأولى حتى الثالثة, بينما خصص الشوط الثالث لفئة مفتوح الدرجات, أما الشوط الرابع فخصص لفئة مواليد 2018 م, في حين خصص الشوط الخامس لفئة مفتوح أفراس.// انتهى //10:13ت م0019