أبها 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسحصلت صحة عسير على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك للتدريب في برامج الدرسات العليا الصحية المهنية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وأوضحت صحة عسير أنه تم تهيئة 18 مركزاً تدريبياً في المنطقة بين مستشفيات ومراكز صحية تم توزيعها، حيث بلغ عدد البرامج المعتمدة في المنطقة 17 برنامجاًوالزمالات المعتمدة 6 زمالات دقيقة، ويستفيد من التدريب فيها 430 متدرباً و متدربة.يذكر أن "صحة عسير " تحصلت أيضاً على الاعتماد في التطوير المستمر كجهة تطوير مستمر لتقديم أنشطة وبرامج التطوير المستمر، وبما يُسهم في اكتساب المهارات والخبرات وضمان مواكبة التطور العلمي والمهني لمنسوبي صحة عسير.// انتهى //10:14ت م0020