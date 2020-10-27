رام الله 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تبني المجتمع الدولي بالغالبية العظمى في الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن، رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.وسلطت الصحف الضوء على مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على البدء في بناء وحدات استيطانية شرق مستوطنة "نوكاديم" المقامة على أراضي بلدة تقوع شرق محافظة بيت لحم.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، على دعوة الرئيس محمود عباس، للأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، في أوائل العام المقبل، للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها، وذلك بالتعاون مع الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن.وأوردت صحف فلسطين أقوال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن حل الدولتين يجب أن يوضع موضع التنفيذ لأننا بحاجة للمضي قدمًا في طريق السلام.ونشرت صحف هذا اليوم خبر اقتحام أكثر من 100 مستوطن، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة" تحت حماية شرطة الاحتلال.وتحدثت عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، 14 فلسطينيًا من الضفة، بينهم أسيرة سابقة، وأسير سابق يُعاني من السرطان والفشل الكلوي.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا إذ سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 6 وفيات، و542 إصابة جديدة بكورونا، و655 حالة تعافٍ.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا إعلان القاهرة أمس، أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي سوف تستأنف غدًا باجتماع لوزراء الخارجية والموارد المائية والري بمصر والسودان وإثيوبيا.// انتهى //10:59ت م0040