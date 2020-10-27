الطائف 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية في محافظة الطائف، غداً وبعد غد، برنامجاً دعوياً بعنوان (انتماء)، يشتمل على كلمتين الأولى بعنوان "وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر" في جامع بن جليد بالفيصلية،وبعد غدٍ كلمة أخرى بعنوان "نعمة الأمن والاستقرار" في جامع تركي الدهاس بسلطانة، وذلك بعد صلاة العشاء، كما سيتم ــ بإذن الله ــ بث الكلمات "عن بعد" عبر قناة الجمعية باليوتيوب.كما تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية يوم الجمعة المقبل محاضرةً بعنوان " سبل انشراح الصدر "، بجامع التعاون عقب صلاة المغرب.ويأتي ذلك في إطار الجهود والأنشطة التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ لتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، وغرس قيم الوطنية والانتماء في نفوس أفراد المجتمع،//انتهى //11:28ت م0042