بغداد 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بمشروع قانون العجز المالي البالغ 41 ترليون دينار عراقي، مبرزةً تحفظ اللجنة القانونية البرلمانية عليه وموافقتها فقط على الاقتراض بحدود 20 ترليون دينار فقط لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين إلى نهاية السنة الحالية.وتطرقت إلى ظاهرة مزدوجي الرواتب داعيةً إلى ضرورة معالجتها لتوفير أكثر من ترليون دينار عراقي شهريًا, مشيرة إلى وجود سبعة بنود واجبة الإنفاق من القرض الذي طلبته الحكومة لتغطية نفقات الأشهر الأربعة القادمة، منها رواتب الموظفين، والرواتب التقاعدية، والمديونية وفوائدها ، والبطاقة التموينية والأدوية وشبكة الحماية الاجتماعية.وأشارت الصحف إلى زيارة وفد رسمي مصري رفيع للعراق اليوم للتحضير لاجتماع اللجنة العراقية المصرية العليا، التي ستعقد في بغداد السبت المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدينوالتي سيتم خلالها توقيع عدة بروتوكولات للتعاون الثنائي.وتناولت صحف بغداد قرار مجلس النواب بإلغاء مجالس المحافظات، مبرزةً الاعتراضات التي يواجهها والطعون المقدمة بشأنه لدى المحكمة الاتحادية كونه "من وجهة نظر المعترضين" يخالف الدستور العراقي الذي نص على وجود حكومات محلية ومجالس تشريعية في المحافظات.// انتهى //11:32ت م0044