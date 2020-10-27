كوناكري 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الغينية أن أعمال العنف التي شهدتها البلاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 18 أكتوبر الجاري وفاز فيها الرئيس ألفا كوندي، أسفرت عن مقتل 21 شخصًا، بينهم أفراد من قوات الأمن.وكان كوندي ( 82 عامًا ) فاز بولاية ثالثة في الانتخابات التي أثارت احتجاجات واسعة، ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها.// انتهى //11:36ت م0045