الدمام 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، خلال شهر ربيع الأول الجاري، سلسلة من المحاضرات والكلمات الدعوية، يلقيها عدد من الدعاة في مساجد وجوامع محافظتي الأحساء والخبر.ويلقي يوم الغد عبداللطيف بن صالح المذن محاضرة بعنوان: (غرس القيم في الأبناء) بجامع المحمدية، فيما يلقي عبدالله بن محمد المرحوم محاضرة بعنوان: (الأخلاق والسلوك عند السلف الصالح) بمسجد عقبة بن نافع بالشهابية، كما يلقي أحمد بن محمد القحطاني محاضرة بعنوان: (الثقة بالله تعالى) في جامع عمر بن عبدالعزيز بحي الخزامى .وفي يوم الخميس يلقي صالح بن أحمد الحمدان محاضرة بعنوان: (الفأل وحسن الظن بالله) في مسجد الأحمد بالروضة، كما يلقي ماطر بن علي الحكمي كلمة بعنوان: (فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) بجامع الفهري في العزيزية، وذلك بعد صلاة العشاء.كما ينظم الفرع بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر في السادس عشر من الشهر الجاري محاضرة بعنوان: (مسائل مهمة في الصلاة) يلقيها عياد بن عساف العنزي "عن بعد" وتبث مباشرة عبر حساب الجمعية في تويتر الساعة السابعة والنصف مساء.ويأتي تنظيم هذه الأنشطة والبرامج الدعوية في إطار الجهود التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //11:40ت م0048