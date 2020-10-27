القدس المحتلة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" "إن موسم قطف الزيتون في فلسطين تعطل من قبل أشخاص يُعرفون بأنهم مستوطنون إسرائيليون في 19 حادثة، إذ أُصيبَ 23 مزارعًا فلسطينيًا بجروح، وأُضرمت النار في ما يزيد عن ألف شجرة زيتون، وتمت سرقة كميات كبيرة من المحصول".وأكد تقرير حماية المدنيّين، الصادر عن "أوتشا" للفترة بين 6 إلى 19 أكتوبر، أن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، على مشارف قرية برقة شرق رام الله، أدت إلى إصابة 14 فلسطينيًا بجروح، وإحراق 30 شجرة زيتون بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع، في حين سُجلت بقية الإصابات في المناطق الزراعية القريبة من بلدة حوارة في نابلس، وقريتي نعلين وبيتلو في رام الله، وبجوار مستوطنة ميفو دوتان الإسرائيلية في جنين، وأُضرمت النار في نحو 450 شجرة زيتون ولحق الدمار بها بعد فترة وجيزة من تعرُّض مزارعين فلسطينيين من قرية يعبد لهجوم شنّه المستوطنون، وبعدما تم طردهم من قبل الجنود الإسرائيليون من أراضيهم.وتابع التقرير أن بضع مئات من أشجار الزيتون، التي تعود لفلسطينيين من قرية صفا في رام الله، أحرقت في المنطقة المغلقة خلف الجدار. وفي عشرة مواقع أخرى مجاورة للمستوطنات، وجد المزارعون أن أشجار الزيتون التي تعود لهم إما أُتلفت أو قُطفت ثمارها وسرق محصولها، ووقعت العديد من هذه الحوادث في المناطق المقيد الوصول إليها، والتي تسمح السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين بدخولها على مدى يومين إلى أربعة أيام خلال موسم قطف الزيتون بأكمله، كما تم تسجيل أربع هجمات أخرى شنها أشخاص يعتقد أنهم مستوطنون، وأصيب رضيع فلسطيني عندما أصابت الحجارة السيارة التي كان يسافر على متنها في محافظة بيت لحم.وأصيب 85 فلسطينيًا من بينهم 11 طفلًا، وجنديان إسرائيليان، بجروح خلال اشتباكات في مختلف أنحاء الضفة الغربية بخلاف الحوادث المرتبطة بموسم قطف الزيتون، كما نفذت قوات الاحتلال 126 عملية بحث واعتقال، واعتقلت 132 فلسطينيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية.// انتهى //11:50ت م0051