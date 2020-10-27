نجران 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بعمادة التطوير والجودة أمس، لقاءً افتراضياً بعنوان "جودة البرامج الأكاديمية ورؤية المملكة 2030"، بحضور أكثر من 350 عضو هيئة تدريس من المهتمين والمهتمات في الجودة والاعتماد بالجامعات السعودية.واستعرض خلال اللقاء البرامج الأكاديمية ومبادرات الرؤية، ومواصفات الخريج ومهارات القرن 21، وإضافة إلى الإطار الوطني للمؤهلات ونواتج التعلم للبرامج، والتحديات المستقبلية للجامعات.وأكد عميد عمادة التطوير والجودة بجامعة نجران الدكتور ياسر المالكي، أن اللقاء يأتي استمراراً لما تقدمه العمادة في خطتها التدريبية الهادفة إلى تعزيز نظام ضمان الجودة في الجامعة، ودعم مسيرتها للحصول على الاعتماد البرامجي. ‏// انتهى //12:38ت م0061