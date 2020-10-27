الجزائر 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم استنكار المجلس الإسلامي الأعلى بشدة الحملة التي تشنها بعض الأوساط في فرنسا على الدين الإسلامي الحنيف الذي يعتنقه مئات الملايين في كل القارات وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، داعيا المسلمين وعقلاء العالم والمنظمات الدينية وهيئات حقوق الإنسان وحوار الأديان، إلى مجابهة هذا الخطاب المتطرف اللاإنساني.وتناولت محادثات وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، أمس عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مشيرة إلى أن الطرفين تطرقا إلى مستجدات القضايا الدولية والإقليمية وخاصة الوضع في ليبيا ومالي.وتطرقت إلى الوضع في ليبيا، مخبرة عن بدء الشخصيات الليبية في حوار سياسي ، تحسبا لمنتدى الحوار السياسي الليبي الذي تحتضنه تونس بداية من التاسع في نوفمبر.وتحدثت صحف الثلاثاء عن إطلاق الرئيس النيجيري محمد بخاري يوم أمس، نداء من أجل إحلال السلام في نيجيريا، في خطوة تهدف لإنهاء أعمال النهب والتخريب المتواصلة جراء الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الاقتصادية لاغوس وعدد من المدن الأخرى، للمطالبة بتحسين المعيشة والإصلاح الاقتصادي والسياسي.// انتهى //12:40ت م0062