جدة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسثمن معالي وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي, جهود منظمة التعاون الإسلامي في دعمها ومساندتها للجمهورية اليمنية في مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).وأكد معاليه أن المبادرة المشتركة للأمانة العامة للمنظمة وصندوق التضامن الإسلامي، شكلت بصمة إيجابية في مسار التضامن والتآزر الإسلامي، ووصفها بالدافع القوي لحكومة بلاده في مواجهة هذه الجائحة والتخفيف من تداعياتها السلبية.// انتهى //12:50ت م0065