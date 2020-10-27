أبهـا 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير, بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها, غداً , محاضرة دينية بعنوان " الشكر حقيقته وآثاره " يلقيها محمد بن أحمد الشديدي, في جامع علي الشبلان بأبها.وتأتي المحاضرة ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم خلال العام الحالي.// انتهى //12:52ت م0066