دودوما 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسيتوجه التنزانيون غدًا إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيسًا للبلاد وأعضاء البرلمان والمجالس المحلية.وأفادت اللجنة الوطنية للانتخابات في بيان لها اليوم، أن ما لا يقل عن 29 مليون ناخب مسجلون في هذا الاقتراع الذي يتنافس فيه 16 مرشحًا في هذا البلد الواقع بشرق إفريقيا.ومن أبرز المرشحين لهذه الانتخابات التي ستجري بعد حملة دعائية دامت قرابة شهرين، الرئيس المنتهية ولايته جون بومبي ماغوفولي، ونائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي وتوندو أنتيباس ليسو .// انتهى //12:58ت م0068