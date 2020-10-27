سيئول 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأعربت الحكومة الكورية الجنوبية ،اليوم ، عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان له "نرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية وقوات الجيش الوطني الليبي، ونتطلع إلى إحلال السلام والاستقرار الحقيقيين في ليبيا من خلال التنفيذ الأمين للاتفاق".// انتهى //13:24ت م0074