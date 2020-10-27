الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام ( القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ) على رتبة ( جندي ).وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة ( أبشر - التوظيف ) على الرابط التالي : https://jobs.sa .// انتهى //14:12ت م0098