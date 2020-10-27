عام / إعلان نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام ( القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ) على رتبة جندي
الثلاثاء 1442/3/10 هـ الموافق 2020/10/27 م واس
الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام ( القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ) على رتبة ( جندي ).
وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة ( أبشر - التوظيف ) على الرابط التالي : https://jobs.sa .
// انتهى //
14:12ت م
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