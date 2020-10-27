جيزان 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة "لواء".ووجه سموه مدير وجميع منسوبي الدفاع المدني في منطقة جازان بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يسهم في خدمة وراحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //14:16ت م0099