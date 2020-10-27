الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسبحث معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، مع سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسن بشير، سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي والعدلي، في ضوء الاتفاقية الموقعة بين البلدين.وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة العدل أمس، اقتراح برنامج تنفيذي للاتفاقية الموقعة بين وزارتي العدل في البلدين.// انتهى //14:18ت م0100