مكة المكرمة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسنظّمت ادارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مكتب الوزارة بمحافظة الجموم اليوم, ورشة عمل بعنوان "الزراعة العضوية.. أهمية وفوائد", بحضور عدد من المستثمرين والمزارعين والمهتمين, وذلك بمزرعة جود الخير بمحافظة الجموم.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أهمية الزراعة العضوية وفوائدها ودورها سواء من حيث تعزيز الإنتاج كنتيجة لتحسين خصوبة التربة، أو التوفير في التكلفة بسبب التقليل من استخدام المدخلات الكيمائية، وترشيد المياه والمحافظة على صحة الحيوان فضلًا عن المحافظة على التنوع الأحيائي والبيئي.وتناول عدد من المشاركين في الورشة أهمية الزراعة العضوية, التي أصبحت حاجة مُلحة وهدفا بيئيا وتنمويا, وفوائد الزراعة العضوية للمجتمع في التقليل من تلوث التربة والماء وتعزيز التنوع الأحيائي وكذلك الإسهام في توفير الماء وضمان جودته وتقليل المخاطر الصحية للمنتجين والمستهلكين , وآلية التحول للزراعة العضوية.// انتهى //14:25ت م0102