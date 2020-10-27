طرابلس 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين، وتماثل للشفاء 738 مصابا، في حين توفي 11 آخرون.وأوضح بيان للمركز اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 57 ألفا و975 حالة، منها 24 ألفا و910 إصابات نشطة، و32 ألفا و253 متعافيا، في حين توفي 812 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.// انتهى //14:33ت م0103