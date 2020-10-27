الباحة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسرأس مدير التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم, اجتماعا لمناقشة تنظيم العمل نحو متابعة إجراء الاختبارات الفترية والنهائية للفصل الدراسي الأول لهذا العام, الذي أقره معالي وزير التعليم مؤخراً.وجرى خلال الاجتماع استعراض تعميم وزير التعليم وآلية توزيع الدرجات من خلال ورقة العمل التي قدمتها مدير إدارة الاختبارات والقبول للبنات خديجة بنت محمد الغامدي، والوقوف على دليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الالكتروني، فيما تم مناقشة خطة العمل المقترحة لمتابعة تنفيذ التعديلات على توزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بعد.وأكد مدير تعليم الباحة أن الهدف الأساس من الاختبارات الارتقاء بنواتج التعلم والعناية بالتحصيل الدراسي للطلاب والطالبات خلال هذه الفترة وكذلك تقييم غايات التعلم وتحسينه وبصفة مستمرة، ورصد الفجوات والفاقد التعليمي في تعلم بما يساعد في بناء برامج استدراكية وتقديم خطط علاجية مناسبة، مشيرا إلى الجاهزية التامة للإدارة لتنفيذ الاختبارات الفترية والنهائية وفق الآلية المحددة لها.//انتهى//14:35ت م0104