الرياض 10 ربيع الأول 1442 الموافق 27 أكتوبر 2020 واسحقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض , المركز الأول في مسابقة الكانجارو الدولية للرياضيات التي أقيمت عن بُعد على مستوى المملكة بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، حيث حصد طلاب وطالبات تعليم الرياض 350 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في المسابقة الدولية التي تعنى بالرياضيات.وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الطلاب والطالبات الفائزين، متمنيا أن يكون هذا التفوق دافعا لزملائهم ممن لم يشارك في هذه المسابقة للالتحاق بها مستقبلا والاستفادة منها في تطوير مهاراته في مجال الرياضيات.من جانبها بينت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم أن المسابقة تستهدف الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام، وتسعى لتطوير المهارات الرياضية، والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية.وأوضحت أن المسابقة شهدت مشاركة (٣٧٥٠) طالبة، استطعن الفوز بـ (١٤١) ميدالية، (٣٠) ميدالية ذهبية، (٤٥) ميدالية فضية، (٦٦) ميدالية برونزية.من جانبه بين مدير النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة أن عدد مشاركات الطلاب في المسابقة بلغ 6057 مشاركة حصل فيها الطلاب على (210) ميداليات منها (40) ذهبية، و (62) فضية، و (108) برونزيات.الجدير بالذكر أن مسابقة الكانجارو للرياضيات، تعد من أكبر المسابقات في العالم، وأقيمت هذا العام عن بعد بمشاركة أكثر من ٧٠ دولة، وتنظمها في المملكة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ( موهبة ) بين طلاب وطالبات المملكة من مختلف المراحل وتهدف إلى تشجيعهم على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.//انتهى//14:46ت م0105