جدة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأنهت المنظمة العربية للسياحة، الدورة التدريبية السادسة فى مجال الأمن السياحي, بحضور 1150 متدرباً يمثلون وزارات السياحة والداخلية والعامليين بقطاعي السياحة والطيران بالعالم العربي , محققة 60%‏ من خطتها التدريبية الموضوعة لعام 2020.وأوضح المتحدث الرسمي للمنظمة الدكتور وليد علي الحناوي، أنه تم إنهاء الدورة التدريبية السادسة عبر منصة المنظمة التدريبية بتقنية الـon line فى مجال الأمن السياحى، مؤكدا أن المنظمة حققت 60% من خطتها الموضوعة لتنمية وتطوير وتدريب العامليين في القطاع السياحى العربي لعام 2020م، مشيرا إلى أنه تم تدريب 6150 متدرباً فى إجمالى الدورات المنفذة وأن المنظمة ماضية لتحقيق الهدف المنشود لتدريب 10 آلاف متدرب قبل نهاية عام 2020م.وأفاد من أهم أهداف البرنامج التدريبي أن المتدرب سيكون قادراً على التعرف بدقة على المفهوم الشامل للأمن السياحى، ومعرفة مدى الارتباط مابين الأمن والسياحة، ومعرفة الإجراءات الأمنية الواجب توافرها لتنفيذ فعاليات سياحية، واستخدام تطبيقات الأمن الاصطناعى، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للحفاظ على أمن المعلومات والبيانات الشخصية، وأن يكون لديه المفهوم الشامل للبرنامج الوطنى لأمن الطيران والالتزامات الدولية لمواجهة التهديدات.// انتهى //14:49ت م0106