الباحة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً, عدداً من المشروعات الصحية بالمنطقة, بمشاركة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عبر الاتصال المرئي.وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج, أن المشروعات الجديدة ستسهم بإذن الله في تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي المنطقة.// انتهى //14:51ت م0107