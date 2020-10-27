الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض -الرئيس الفخري لجمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"- في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ناصر بن محمد المطوع.واستعرض المطوع أعمال الجمعية وخدماتها، وخطتها لزيادة برامجها وأنشطتها الموجهة للمعاقين وتفعيل دورها في المحافظات.وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به الجمعية، مثمناً جهودها لتحقيق الأهداف التي قامت من شأنها، متمنياً للقائمين عليها التوفيق والسداد. ‏حضر الاستقبال المستشار ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار عسكر الحارثي.// انتهى //14:52ت م0108