جدة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مكتب محافظة الليث اليوم، مخالفًا لنظام المحافظة على مصادر المياه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال الجولات الميدانيه للفرع، حفارًا يقوم بحفر بئر بإحدى المزارع في حدود مركز سعيا بالمحافظة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظاميه بحقه.وأوضح مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي، أن الوزارة تتابع باستمرار نشاطات الحفر وتراقب كل ما يتعلق بسلامة المياه الجوفية، لافتًا النظر إلى أن حفر آبار المياه دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة يعرض صاحب البئر لعقوبة غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، كما يعرض المقاول المنفذ لعقوبة قدرها 50 ألف ريال مع حجز الحفار مدة 90 يومًا.ودعا المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي من جانبه الراغبين بحفر الآبار إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على الرخص اللازمة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة www.mewa.gov.sa.// انتهى //15:39ت م0125